Governador visita Paranaíba durante lançamento de fábrica

Na próxima quarta-feira (13), o governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, deve visitar Paranaíba. Ele participa do lançamento da indústria de celulose em Inocência, projeto que promete desenvolver a economia local, tendo em vista que Paranaíba é próxima do município.

A quinta grande fábrica do setor florestal em Mato Grosso do Sul deve se instalar no ‘Vale da Celulose’ a partir de 2025. Segundo o governo sul-mato-grossense, a empresa investirá US$ 3 bilhões, cerca de R$ 14 bilhões, para ativar a planta industrial no Estado.

Durante o encontro, o governador realizará visitas aos córregos Fazendinha e Estiva, ambos serão canalizados, sendo que as obras no Córrego Estiva já estão em fase final.

Riedel também deve fazer inspeções nas escolas estaduais José Garcia Leal, Wladslau Garcia Gomes, Manoel Garcia Leal, Aracilda Cicero Correa da Costa e Ermírio Leal Garcia, que estão em reforma.