Em outubro foram criados 2.265 postos de trabalho com carteira assinada em Mato Grosso do Sul. O volume é 26% superior ao mesmo mês do ano passado, que somou 1.793 vagas. Os dados são da Carta de Conjuntura da Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação) com base no Caged (Cadastro Geral de Emprego e Desemprego), do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), referentes a outubro de 2023.

