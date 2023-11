A Secretaria de Obras deve realizar nos próximos dias manutenção em diversos locais, serão realizados trabalhos de limpeza, construção de meio-fio e pintura.

A partir desta semana estão recebendo serviços as seguintes vias: próximo ao Pesqueiro do Bodinho; trecho do Café Meridional; Trato Pneus e Cirasa; acesso Penitenciária de Paranaíba.

Assista: