Senador Nelsinho Trad visita Paranaíba

O senador Nelsinho Trad esteve em Paranaíba no sábado (18) e foi recebido pelo prefeito Maycol Queiroz. Ele visitou obras como de drenagem e asfalto na Avenida Aristides Klafke até o Jardim dos Paineiras e também a Avenida Rio de Janeiro até o Córrego Fazendinha, onde estão sendo mais de 400 metros de obra de canalização com drenagem e asfalto com calçada de 1,5 metro e meio fio.

“Aproveitando a agenda, fazendo agradecimentos, eu vou apresentar uma demanda aqui para o senador Nelsinho para obras de pavimentação asfáltica e de drenagem de águas pluviais para criar um prolongamento da Avenida Edu Queiroz Neves, entre as ruas Bruno Mariano de Farias e Teódulo Mendes Malheiros, orçada em R$ 5 milhões.

“É uma região estratégica e vai ligar um bairro ao outro e vai ligar as duas mais movimentadas de Paranaíba”, disse Maycol Queiroz.

Outra demanda é relacionada a telemedicina para construção para um centro regional de atendimento via videoconferência.

