Vereadores apresentam 26 indicações em sessão legislativa

Na segunda-feira (27) os vereadores de Paranaíba realizaram a 41ª sessão ordinária do legislativo municipal. A reunião contou com a apresentação de 26 indicações pelos vereadores. Durante a Ordem do Dia, o vereador Andrew Robalinho da Silva Filho apresentou requerimento de urgência referente ao Projeto de Lei número 042/2023, que propõe alterações na legislação municipal.

A sessão também contemplou a aprovação de moções de aplauso, como as concedidas aos policiais militares e ao 4º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros, em reconhecimento a projeto social.

Além das atividades legislativas, o presidente Edmar Pires da Silva Júnior e demais vereadores receberam entidades locais, como o Fepengas, para discutir reivindicações e buscar soluções para demandas da comunidade. Entre as solicitações, destaca-se o pedido de antecipação do repasse financeiro às entidades, atualmente programado para abril, maio, para o mês de março.

