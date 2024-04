Reabilitare Fisioterapia oferece carinho e dedicação em cada tratamento

Na manhã desta quarta-feira (23) o programa Bom dia Cultura comandado pela querida Larissa Dandara, recebeu as fisioterapeutas Tayla e Daniela para uma entrevista descontraída e com muita informação para você, nosso ouvinte.

Com mais de 10 anos de formação, as profissionais são as responsáveis pela Reabilitare, empresa de fisioterapia completa e pronta para atender os mais diversos casos. Lá você conta atendimentos de fisioterapia ortopédica, neurológica, gerontológica, pediátrica, cardio respiratória, desportiva e reabilitação.

Continue Lendo...

Com um idades que vai de 0 há 100 anos, os atendimentos são individuais, com foco total no cliente e também de forma domiciliar. Na Reabilitare você pode fazer seu tratamento através dos convênios Cassems e Geap saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E não para por aí, a Reabilitare conta com uma equipe multidisciplinar, com educador físico e personal, uma nutricionista e uma fonoaudióloga.



Reabilitare Fisioterapia

Atendimento é de segunda à sexta das 7h às 11 e das 13h às 18h

Rua - José amim 513 Colinos | WhatsApp 67 2104-2415 |Instagram @rea_bilitare

Agende aqui

Fale com a equipe pelo WhatsApp