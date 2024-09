Sorocaba, emociona ao relembrar batalha contra câncer

Em recente entrevista a rede Globo o cantor sertanejo Sorocaba, da dupla com Fernando, emocionou o público ao falar sobre sua luta com um câncer na tireoide e como foi importante o apoio da família.

Sorocaba compartilhou que o diagnóstico veio em um momento crucial de sua carreira, logo após o lançamento do sucesso “Bala de Prata”. “Passei por um susto, um momento difícil. A gente estava no auge da carreira, tinha acabado de lançar a música ‘Bala de Prata’. Tive um nódulo, um câncer, que ficava na tireoide. Foi um susto muito grande na época, mexeu bastante comigo, mas o trabalho, a música, foi o que me moveu a não parar, foi o que colocou na minha cabeça que precisava reverter isso“, revelou o cantor, visivelmente emocionado ao reviver esse capítulo.

A emoção continuou quando o programa lhe apresentou uma surpresa especial: o violão que marcou o início de sua trajetória na música. Sorocaba relembrou com carinho o presente dado por seus avós, que foi fundamental para o início de sua carreira. “Ganhei do meu avô e da minha avó um violãozinho, que foi o start de tudo. A última vez que me lembro dele, ele estava no meu haras, na minha fazenda”, contou o cantor, ressaltando o valor sentimental desse instrumento em sua vida.