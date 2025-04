1ª Festa da Páscoa terá torneios de Beach Tennis e de Futsal

A partir desta quinta-feira (17), o Torneio de Futsal começa às 15h e no sábado (19), o Torneio de Beach Tennis, acontece a partir das 16h, na 1ª Festa da Páscoa, realizada pela Prefeitura de Dourados. As atrações esportivas serão destaque no evento, que acontece entre os dias 17 e 20 de abril, no Parque Antenor Martins.

As competições serão voltadas para participantes que já estão inseridos em projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Dourados, por meio da Fundação de Esportes (Funed).

No Torneio de Futsal, times masculinos e femininos compostos por crianças e adolescentes vão participar da competição, coordenada pelo professor Wellington Nogueira. A Funed destaca que das 15h às 17h, acontece o sub-13 e sub-15 no treino no campo sintético e das 16h às 17h, o Sub-06 e sub-08 na quadra. Das 17h30 às 18h30, o Sub-10 e Sub-11 e das 18h30 às 20h, haverá o Quadrangular feminino e posteriormente o quadrangular masculino.

No dia 19, o Torneio de Beach Tennis contará com doze times formados por adolescentes atendidos no projeto do esporte desenvolvido no Parque Antenor Martins, em parceria com a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

O sistema de disputa do torneio terá dois formatos (fase de grupos e fase final), na fase de grupos, joga-se um set até 4 games-“No Ad” (não haverá tie-break). Na fase final/eliminatórias do torneio joga-se um set até 6 games-“No Ad”, (6×6, joga-se um tiebreak até 7 pontos, considerando a diferença de dois pontos para finalizar).

Em ambos os torneios, os melhores colocados serão contemplados com medalhas e o campeão será contemplado com o troféu.

A Festa da Páscoa é realizada pela Prefeitura de Dourados, em parceria com empresas locais e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura. Uma estrutura vai abrigar praças de alimentação, restaurantes, quiosques, praça de artesanato, área de lazer com brinquedos infláveis para crianças, apresentações culturais, shows com artistas locais e nacionais e haverá sorteio de milhares de ovos de Páscoa entre as crianças. Atrações culturais diversas vão acontecer durante os quatro dias de evento. A pesca será liberada ao público e é necessário observar as regras da atividade. A entrada será franca todos os dias.