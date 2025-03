Dourados recebe 21ª Edição do 'UEMS na Comunidade' no Parque das Nações neste sábado (22)

Dourados recebe neste sábado (22), a 21ª edição do projeto “UEMS na Comunidade”. Considerada a maior caravana de extensão universitária do MS, o projeto acontece na Praça da Juventude, no Parque das Nações I. A programação começa a partir das 13h e vai até às 17h.

Haverá atendimento na área da saúde e bem-estar, com a realização de testes rápidos e orientações preventivas. Também serão oferecidas atividades educativas, orientação jurídica, espaços recreativos para crianças e distribuição de kits para os participantes.

Algumas das atividades que estão previstas envolvem orientações sobre tratamento de água; divulgação sobre os perigos de misturar produtos de limpezas com diferentes compostos químicos que pode gerar substâncias tóxicos; também sobre Práticas Agrícolas Sustentáveis, esclarecendo sobre Adubos e Adubação; sorteio de mudas e explicações sobre plantas alimentícias e medicinais. Também serão oferecidos serviços de emissão de RG, Atendimento PROCON e Cine Pet.

O público poderá prestigiar diversas apresentações culturais na programação ao longo da tarde. Além de recreação infantil; sessões no planetário ÓRION UEMS; atividade “Brincando com cores, linhas e formas” do projeto UEMS PARA CRIANÇAS; grafismo corporal; karaokê; contação de histórias ( diversos gêneros; conto, piada, crônica, histórias do cotidiano da cidade, mitologia indígena, afro-brasileira); Pintura de desenhos representativos da diversidade linguístico-cultural de nossa região; Mural “ Soltando o verbo” com inserção de palavras, frases típicas do vocabulário hispano-americano: indígena, espanhol, afro-brasileiro e de expressão africana (guineense, haitiana) e apresentação da cultura dos alunos internacionais mediante canções típicas de seus países de origem (venezuelanos, guineenses, haitianos etc).

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura em conjunto com a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários da UEMS. O projeto busca aproximar os serviços acadêmicos da população, atendendo demandas locais.

UEMS na Comunidade

Horário: Das 13h às 17h

Local: Praça da Juventude – Estação Cidadania

Endereço: R. Costa Rica, 2-108 – Parque das Nações I