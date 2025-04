Festa do Pé de Soja Solteiro celebra aniversário de Laguna Carapã

A 25ª Festa do Pé de Soja Solteiro, em Laguna Carapã começa nesta sexta-feira (25). O evento que celebra o aniversário de emancipação do município segue até domingo, com shows musicais, área expositora, parque infantil, praça de alimentação e o grande concurso que irá premiar o pé de soja com o maior número de vagens com sementes. Toda a programação é de graça e deve atrair milhares de pessoas ao município ao longo do fim de semana.

A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex, conhecida como PPA, é a grande atração desta sexta-feira (25).Também se apresenta hoje, a dupla Edy Britto & Samuel. A abertura oficial está prevista para as 21h, seguida dos shows musicais.

A programação continua no sábado (26), com baile da Melhor Idade a partir das 14h. À noite, a partir das 21h30, se apresentam a dupla Henrique & Diego e a cantora Naiara Azevedo.

No domingo, a programação se estende ao longo de todo o dia com a realização do tradicional concurso do Pé de Soja Solteiro. As inscrições abrem às 8h, quando os produtores devem apresentar os pés de soja cultivados especialmente para o concurso. A contagem começa a partir das 13h, e será feita por acadêmicos de Agronomia e Produção Agrícola da Unigran, de Dourados.

O prefeito Itamar Bilibio comenta que o concurso é um momento muito esperado pelos produtores, que se prepararam ao longo de muitos meses. “É um trabalho que exige dedicação e muita pesquisa em busca da melhor produtividade. Não é somente pelo prêmio, mas também pelo reconhecimento de uma atividade tão importante para o nosso município e nossa economia”, afirma o chefe do Executivo. Neste ano, o vencedor será premiado com uma moto 0km.

O concurso é realizado no município desde 1998. O recorde foi registrado em 2011, quando um único pé de soja produziu 17.799 vagens com sementes. No ano passado, a melhor produção foi de 4.477 vagens.

Também no domingo, a programação prevê sorteio de prêmios, bingo e o sorteio de uma moto 0km entre os trabalhadores de propriedades rurais do município. No fim do dia, o evento encerra com show de Renan Diego e do cantor Panda.

Toda a programação é de graça e será realizada no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico. A festa deve reunir milhares de pessoas não somente de Laguna Carapã, mas também toda a região e até mesmo de países vizinhos, como Paraguai e Argentina.