IFMS reabre inscrições para bolsistas do Programa Teko Porã

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) reabriu o prazo de inscrições na seleção para bolsistas do Programa Teko Porã: Fortalecimento do Bem Viver do Povo Guarani Kaiowá. Os interessados têm até domingo, 23, para se inscreverem. O programa visa fortalecer as comunidades localizadas no Sul do Estado, por meio de ações territoriais, culturais, sociais e econômicas.

São oferecidas 47 bolsas para profissionais de diversas áreas, com valores mensais que variam de R$ 700 a R$ 3.900, dependendo da função. Servidores do IFMS também podem se inscrever.

O início das atividades está previsto para março, e o processo seletivo tem validade de um ano. Durante esse período, o valor total destinado ao pagamento das bolsas será superior a R$ 820 mil.

As inscrições devem ser feitas em formulário on-line disponível na página Teko Porã.

As regras do processo seletivo e o edital de reabertura das inscrições estão publicados na Central de Seleção do IFMS.

Dúvidas sobre o edital devem ser enviadas para o e-mail [email protected].

Programa Teko Porã – Tem nove metas, incluindo ações voltadas ao fortalecimento de mulheres e jovens indígenas, à preservação cultural e ambiental, e fomento à segurança alimentar e à autonomia das comunidades Guarani Kaiowá.

O programa foi lançado em agosto do ano passado, em Dourados, como uma iniciativa do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) e conta com a participação de uma série de órgãos e entidades governamentais ligados às administrações federal e estadual, dentre os quais o IFMS.

O total de bolsas previstas para o programa é de 249. O projeto será executado com recursos oriundos do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 14/2024 no valor de R$ 6,8 milhões.