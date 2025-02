Ingressos para estreia do DAC na Copa do Brasil já estão à venda

O Dourados Atlético Clube (DAC) iniciou a venda de ingressos para sua estreia na Copa do Brasil. Os torcedores podem adquirir as entradas pela internet, no site oficial do clube, ou em pontos físicos como as lojas Salim Esportes e Camisa 10 Esporte, em Dourados.

A partida marca um momento histórico para o DAC, que participa pela primeira vez da competição nacional. A expectativa é de casa cheia para apoiar a equipe em busca de uma vitória na estreia.

Os ingressos estão disponíveis em diferentes setores do estádio, com preços variados para atender a todos os públicos. A diretoria do clube recomenda que os torcedores adquiram as entradas antecipadamente para evitar filas e garantir presença no jogo.

Além da venda presencial, o clube disponibilizou a compra on-line para facilitar o acesso dos torcedores, clique aqui para adquirir.

Para mais informações sobre valores e setores disponíveis, os interessados podem acessar o site oficial do DAC ou entrar em contato nas redes sociais do clube.