Inscrições do projeto Educart estão abertas para alunos das escolas municipais em Dourados

Estão abertas as inscrições para o Projeto Educart – Cuidando com Educação, Esporte e Arte, uma iniciativa voltada para os estudantes da Rede Municipal de Ensino (REME). Segundo a Secretaria Municipal de Educação, o Educart tem como objetivo principal incentivar crianças e adolescentes a desenvolver o espírito de equipe, promover a socialização e proporcionar experiências educacionais por meio do esporte, da cultura e da arte.

As atividades do projeto serão oferecidas no contraturno escolar, permitindo que os alunos participem sem comprometer o horário regular das aulas.

Dentre as modalidades oferecidas pelo programa estão: futsal, handebol, tênis de mesa, atletismo, judô, basquete, dança, xadrez, fanfarra, violão e oficinas de arte. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de aprendizado, utilizando o esporte e a cultura como ferramentas essenciais para a educação.

As inscrições já estão abertas e para mais informações, os pais e responsáveis devem procurar a direção das unidades escolares em Dourados.

Ainda de acordo com a secretaria, o lançamento oficial do programa acontecerá no dia 25 de março, a partir das 8h, no Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão).

“O Educart é uma iniciativa que amplia as oportunidades de aprendizado, permitindo que os alunos explorem seus talentos, seja na prática esportiva, na arte ou aprendendo algo novo. Além disso, o projeto contribui para reduzir o tempo de exposição às telas, incentivando atividades mais saudáveis ​​e educativas” , afirmou o prefeito Marçal Filho.