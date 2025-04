Ministério Agnus Dei encena Paixão de Cristo nesta sexta na Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Dourados

O Ministério Agnus Dei vai encenar a Paixão de Cristo nesta Sexta-feira Feira Santa (18), às 18 horas, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Dourados. A encenação tradicional, que envolve cerca de 70 personagens para contar a Via Sacra sobre a Paixão e Morte de Jesus, acontece há 20 anos na cidade.

Nessas duas décadas, centenas de jovens já contribuíram para a execução do teatro, como atores, maquiadores, figurinistas, dentre outras funções. De acordo com Jorge Rodrigues, servo do Ministério, a proposta envolve pessoas de todas as idades. “Contamos com a participação de toda a comunidade”, ressaltou ele.

A encenação é realizada na rua em frente a igreja com apoio logístico da Guarda Municipal de Dourados (GMD) e da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito). A expectativa é receber mais de duas mil pessoas.

“Convide sua família e venha participar conosco desse momento especial de evangelização”, reforça o convite Rodrigo Rosário.

Os responsáveis pelo projeto este ano são o padre Antônio Dalla Costa, o vigário Filipe Gomes, o coordenador geral do Ministério Agnus Dei, Guilherme Araújo e o diretor do teatro, Rodrigo Rosário.

SERVIÇO: A Paróquia Nossa Senhora de Fátima fica na Rua Coronel Ponciano, 3020.