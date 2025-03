Moradores bloqueiam BR-163 e cobram segurança no local

Por volta das 6h da manhã desta quarta-feira (5), moradores das Sitiocas Campo Belo, Alvorada e Ouro Fino iniciaram um bloqueio na Rodovia BR-163, saída de Dourados para Caarapó, reivindicando mais segurança no trecho.

Os manifestantes destacam os inúmeros acidentes registrados no local, e cobram ações da CCR MSVia, responsável pela administração da rodovia federal desde 2014. Entre as reivindicações, eles pedem a duplicação da rodovia, sinalização, redutor de velocidade e acostamento, para facilitar o acesso às entradas para as Sitiocas.

Ainda segundo os moradores, o bloqueio não tem horário para terminar e deve seguir até que haja uma resposta da empresa. O congestionamento no trecho já se estende por quilômetros nos dois lados da via.

A redação RCN entrou em contato com a CCR MSVia, mas até o fechamento desta matéria não houve resposta.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local para manter a segurança e o protesto segue de forma pacífica.