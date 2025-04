Preço do bacalhau tem diferença de 189% , aponta pesquisa do Procon de Dourados

O Procon de Dourados divulgou uma importante pesquisa sobre os principais produtos consumidos na Semana Santa e na Páscoa. Nos preços dos peixes, constatou-se diferença de 189,93% no preço do bacalhau (porto), entre os estabelecimentos com menor e maior preço. Foram pesquisados 28 itens em 13 estabelecimentos.

Já o filé de merluza congelado 800g apresentou diferença de 112,72% entre os estabelecimentos com menor e maior preço. Já a sardinha congelada 800g apresentou diferença de 73,85% entre o menor e maior preço encontrados.

Em relação aos complementos, a maior diferença foi encontrada no leite de coco 200 g, com 166,02% do menor para o maior preço. Nos peixes foram encontrados oito produtos com diferença maior de 50% de um estabelecimento para outro.

Nos complementos, nove produtos tiveram diferença superior a 50% entre os estabelecimentos com menor e maior preços.

Chocolates

Em relação à pesquisa de chocolates, foram apurados preços de 44 tipos de chocolate, em 12 estabelecimentos da cidade. Nos preços dos chocolates, a pesquisa atual detectou que o produto com maior diferença entre o menor valor e o maior valor foi a caixa de bombons sortidos (favoritos) 250,6 g, encontrado a R$ 11,49 (menor valor) e a R$ 19,95 (maior valor), diferença de 73,66%.

Já a caixa de bombons sortidos 250g, apresentou diferença de 55,79% entre o menor e o maior preço. Destaca-se, ainda, que vinte e quatro produtos (ovos de páscoa) apresentaram diferença superior a 25% entre o menor e o maior preço.

O Procon orienta os consumidores a compararem o preço antes da compra e verificarem a qualidade e a conservação dos produtos. O consumidor também deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto.

Em casos de dúvida ou reclamação, ligar para o número 2222-1536 (ou 2222-1539) ou enviar mensagem para o e-mail: [email protected]