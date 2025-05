Prefeitura faz parceria com HU e abre leitos de UTI para socorrer Hospital da Vida

Uma medida emergencial foi anunciada na manhã desta quinta-feira (8), durante reunião técnica entre autoridades municipais e representantes da UFGD, para aliviar a superlotação do sistema público de saúde em Dourados, o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Rede Ebserh, disponibilizou cinco leitos de UTI adulto para dar suporte ao Hospital da Vida, que opera com todos os leitos de UTI ocupados.

“O município está enfrentando uma situação crítica, com pacientes aguardando vaga na UPA, na área vermelha do Hospital da Vida e em outras cidades da região. A sensibilidade e a prontidão da universidade em fazer essa parceria são fundamentais neste momento”, afirmou Marçal Filho.

O encontro ocorreu no HU-UFGD e contou com a presença do prefeito Marçal Filho, do secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, do reitor da UFGD, Jones Dari Goettert, e do superintendente do HU, Hermeto Macario Amin Paschoalick.

Durante a visita, o prefeito conheceu a ala da UTI que será utilizada emergencialmente para atender pacientes em estado grave, sobretudo com síndromes respiratórias agudas.