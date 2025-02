Preso homem suspeito de matar mulher a golpes de foice

Com apoio de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi preso o homem suspeito de matar a própria mulher, a golpes de foice. O crime foi registrado em Dourados, na Aldeia Nhu Porã, às margens da BR-163, na noite de ontem, terça-feira (18).

Wilson Garcia, de 28 anos, estava escondido em uma área de mata próxima à aldeia Tey Cuê, no município de Caarapó, distante cerca de 50 quilômetros do local do crime. Ele foi localizado a partir de uma ação conjunta entre as equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil de Dourados, e da Polícia Civil de Caarapó.

De acordo com a polícia, Wilson matou Juliana Domingues, de 28 anos, na frente do filho do casal, de apenas oito anos.

Estatística

Esse foi o terceiro feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano. As outras duas vítimas, Karina Korin, de 29 anos, e Vanessa Ricarte, de 42 anos, foram assassinadas pelos ex-companheiros.

Karina morreu com um tiro na cabeça, em Caarapó, após o autor ter matado também a amiga dela e se suicidado. Vanessa foi morta em Campo Grande a golpes de faca no tórax e o autor foi preso em flagrante.

No ano passado, 35 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso do Sul, vítimas de feminicídio.