Primeira parcela da Taxa de Fiscalização de Localização vence no dia 28 de março

A Prefeitura de Dourados lançou, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), a Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento de Estabelecimento ou Atividade Econômica, relativa ao ano de 2025.

A taxa é cobrada pela Prefeitura em razão da fiscalização ocorrida no uso e ocupação do solo urbano por empresas dentro do perímetro do município. O valor é dividido em três parcelas e a primeira vence no dia 28 de março.

Todos os contribuintes que mantêm inscrição regular ativa no CAE, exceto os isentos por processo administrativo, podem emitir a guia de pagamento através do Cidadão Web (clique aqui), ou retirar na Central de Atendimento ao Cidadão, na Avenida Presidente Vargas, 309 – Centro, das 7h30 às 13h30.

Mais informações através do telefones/WhastApp (67) 98163-0490 e (67) 98163-0233