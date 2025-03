Projeto Cadastro Único em Ação começa mutirão nesta segunda-feira em Dourados

Educação

Curso preparatório gratuito do IFMS oferece 40 vagas em Dourados

Os estudantes matriculados no 9º ano, que estudaram todo o ensino fundamental em escola pública, podem se inscrever no curso preparatório gratuito “Partiu IF”, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Em Dourados são oferecidas 40 vagas para estudantes que tenham intenção de ingressar no IFMS. O programa é do Ministério da Educação […]