Rádio Massa FM estreia em Dourados e marca chegada do Grupo RCN à cidade

A maior cidade do interior do Mato Grosso do Sul acaba de ganhar uma das maiores emissoras de rádio do país. A Rádio Massa 90.3 FM estreou sua programação em Dourados nesta quarta-feira, 5, e já está movimentando a população.

“Sempre que eu viajava para outros estados ouvia essa rádio e sempre falava, tinha que ter uma assim em Dourados. Agora começou, eu vou ouvir todo dia”, afirma o auxiliar de serviços gerais, Marcos de Souza.

Rádio Massa FM está na frequência 90.3 FM / Foto: Jhonatan Xavier

“Já me falaram que além de música e notícias tem bastante promoção, então já vou ficar ligada todo dia pra participar. A Rádio Massa vai ser a minha nova companheira de trabalho”, disse Darci Santana, auxiliar administrativo.

Essa também é a chegada do Grupo RCN de Comunicação em Dourados, que administra a filial douradense da rádio, além do portal de notícias, rcn.com.br. Para o diretor executivo do grupo, Estêvão Congro, a inauguração representa a concretização de um projeto de longo prazo. “Essa parceria coroa um trabalho de muitos anos de planejamento para implantar esta emissora de rádio em frequência modulada, numa das regiões mais estratégicas do Estado”.

O fundador do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, ressaltou a importância da expansão para Dourados. “O Grupo RCN sempre teve em mente chegar à Dourados, considerando sua relevância econômica e comercial para Mato Grosso do Sul. Desde 1995 estamos em Campo Grande, e agora conseguimos concretizar esse projeto na cidade, adquirindo a frequência da antiga Rádio Imaculada”, conta.

Com a afiliação à Rede Massa, a programação promete ser dinâmica e interativa, unindo informação e entretenimento. André Luy, diretor nacional da rede de rádios, destacou a escolha estratégica da cidade. “A Rede Massa está crescendo no Brasil e Dourados é uma praça extremamente importante. Tenho certeza de que a Massa FM será um sucesso aqui, assim como acontece em outras regiões”, afirma.

A expectativa é que a rádio conquiste rapidamente a audiência local e se torne uma referência em comunicação. “As afiliadas da Rede Massa costumam ficar no top 3 de audiência e acredito que, em pouco tempo, Dourados verá a Massa FM em primeiro lugar”, afirmou Luy.

A nova emissora opera na frequência 90.3 FM e está localizada na Avenida Weimar Torres, no centro de Dourados. Com programação leve e voltada ao público local, a Massa FM chega com a proposta de fortalecer a conexão com ouvintes e anunciantes.