O Agente de Trânsito do Detran/MS, José Carlos Torraca, esteve nesta sexta-feira (28)

no programa “Microfone Aberto” da Rádio Massa FM e falou sobre a segurança no trânsito de Dourados. Segundo Torrada, por conta do feriado prolongado do Carnaval 2025, ocorre um aumento de viagens e o Detran/MS está com diversas ações no Estado.

Confira a entrevista na íntegra: