Simted aprova proposta de reajuste salarial da Educação

O Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted) aprovou nesta sexta-feira (09), por unanimidade, a proposta de reajuste salarial para a categoria. A votação ocorreu em Assembleia Geral realizada na sede do Simted. A recomposição será linear de 5,48% para todos os profissionais da Educação e complementação de 0,79% para o magistério para cumprir a Lei do Piso Salarial dos professores, totalizando aumento de 6,27% retroativo a janeiro de 2025.

A proposta do município foi entregue na quinta-feira (8) pelo prefeito Marçal Filho ao presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, Thiago Coelho Silva, que estava acompanhado pelos membros da Comissão de Negociação Salarial. “Ao invés de esperar o sindicato nos procurar, nossa equipe se antecipou e iniciou as negociações ainda em fevereiro, até chegarmos ao percentual que atendeu a categoria”, disse o prefeito.

Os valores retroativos serão pagos em três parcelas, junto com as folhas de julho, setembro e novembro deste ano.

A proposta apresentada ao presidente do Simted também abordou um dos principais anseios dos professores, que é o cumprimento do piso para 20 horas. O prefeito Marçal Filho e o secretário municipal de Educação, Nilson Francisco da Silva, explicaram aos representantes da categoria que a Prefeitura de Dourados vai iniciar ainda em maio as reuniões do grupo de estudo para elaboração do Projeto de Lei que criará o piso de 20 horas, com meta de apresentar a proposta à Câmara Municipal no mês de maio de 2026. “Temos que saber como a arrecadação estará se comportando para abrirmos margens na receita corrente líquida e poder assumir esses gastos”, explicou Marçal Filho.

O prefeito mostrou aos representantes do Simted que na situação atual a criação do piso de 20 horas é inviável diante do comprometimento do limite prudencial. “Recebemos a prefeitura com a folha de pagamento consumindo 53,7% da receita corrente líquida e caso chegasse aos 54% nosso governo violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), com o município correndo, inclusive, o risco de intervenção estadual”, ressaltou Marçal Filho.

A prefeitura está modernizando a gestão tributária para ampliar a arrecadação sem aumentar impostos. Dessa forma poderá fazer frente não apenas às questões salariais, mas, também de investimentos em obras e serviços que melhorem a vida da população. Ao final da reunião, o prefeito Marçal Filho reafirmou o compromisso com a valorização dos profissionais da Rede Municipal de Ensino de Dourados, sobretudo com as formações continuadas para todos os segmentos e o pagamento dos salários dos funcionários dentro do próprio mês trabalhado.

