UEMS convoca aprovados na lista de espera do SISU 2025 para se matricularem até dia 24 de abril

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Diretoria de Registro Acadêmico, convoca os candidatos classificados na 4ª chamada da lista de espera do SISU 2025, no sistema de ampla concorrência, para realizarem matrícula nos cursos de graduação da instituição.

Os convocados deverão efetuar matrícula até o dia 24 de abril de 2025, podendo optar entre as modalidades remota ou presencial.

Modalidades de matrícula:

Remota: o candidato deverá enviar a documentação exigida para o e-mail da coordenadoria do curso (informado no Anexo I do edital). É necessário anexar: Requerimento de matrícula preenchido e assinado (Anexo III); Cópia digitalizada (em PDF, em arquivo único) dos documentos listados no item 3 do edital.

Na primeira semana de aula, será obrigatória a apresentação dos documentos originais para autenticação presencial na coordenadoria do curso. O não cumprimento dessa exigência implicará no indeferimento da matrícula.

Presencial: os candidatos poderão comparecer pessoalmente nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2025, no endereço e horário definidos no Anexo I, portando os documentos originais e cópias exigidas.