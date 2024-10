Conselho da Petrobras aprova retomada das obras da UFN 3

Restaurante

Unidade do McDonald’s mostra força do comércio e da indústria em Três Lagoas

Três Lagoas está vivendo uma fase de expansão econômica que vai além de sua potência industrial. Conhecida por sua liderança em exportações em Mato Grosso do Sul, a cidade vem ganhando força também no setor de comércio e serviços. A prova desse avanço é a chegada do primeiro restaurante McDonald’s, que deve abrir as portas […]