Após 10 anos, estádio Madrugadão recebe iluminação de LED

O Estádio Benedito Soares da Mota, o ‘Madrugadão’, está passando por obras para implantação de iluminação de LED (Diodo Emissor de Luiz). Todo o sistema atual será substituído com uma tecnologia mais avançada.

A ideia da Prefeitura Municipal de Três Lagoas é modernizar o sistema de iluminação do ‘Madrugadão’. Além da iluminação, o estádio vem realizando ações no gramado, que é um dos melhores de Mato Grosso do Sul, como afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Antônio Rialino

“O estádio tinha algumas deficiências com uma iluminação antiga por reator e lâmpadas fracas, que quando apaga demora para acender. A obra já está em andamento e deve ser concluída em até 10 dias, para proporcionar as partidas de futebol a noite, principalmente para as crianças e idosos”, explicou o secretário Rialino.

O atual sistema é acendido por reator, e por ser antigo, apresenta vários defeitos, o que impede a realização de partidas de futebol e eventos durante a noite. Com a chegada da nova iluminação, além das competições esportivas, o Madrugadão poderá ser locado para shows e sediar jogos da série A e B do futebol brasileiro.

De acordo com a prefeitura, a licitação já foi concedida e uma empresa terceirizada já está realizando a instalação do novo sistema de iluminação de LED no Madrugadão. A obra deve custar, aproximadamente R$ 145 mil. São 64 lâmpadas de LED de 1 mil watts cada.

