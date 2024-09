Arauco realiza processo seletivo em Três Lagoas para operação florestal

A Arauco, uma empresa de celulose e madeira, está com um processo seletivo aberto para operação florestal em Mato Grosso do Sul. As vagas são para atuação nas cidades de Água Clara, Cassilândia, Inocência e Paranaíba.

Ao todo, 124 profissionais devem ser contratados na região. São vagas para as funções de líder florestal (13); auxiliar florestal (40); motorista com CNH das categorias C ou D (12); operador florestal I (40); e operador florestal II (14) e mecânico II (5).

O processo seletivo, realizado com o apoio de agências especializadas, como PAT e Casa do Trabalhador, ocorrerá a partir deste sábado (21), nas cidades de Paranaíba, Selvíria, Três Lagoas e nos municípios de Castilho (SP) e Ilha Solteira (SP).

Os benefícios oferecidos pela empresa são: plano de saúde (Unimed) e odontológico, vale alimentação / refeitório interno, transporte fretado / alojamento, seguro de vida em grupo, previdência privada, gympass, prêmio de produtividade, prêmio de assiduidade mensal e semestral, cestas de natal e brinquedo, material escolar.

Os candidatos devem comparecer na data, horário e local informados, portando seus documentos pessoais (RG e CPF/CNH – no caso das vagas para motorista) e currículo atualizado.

Confira as datas e locais onde será realizado o processo seletivo:

Paranaíba

Data: 21/09 (sábado), às 8h30

Local: Casa do Trabalhador, rua Barão do Rio Branco, 607-417, bairro Jardim Santana (entrada pela rua Visconde de Taunay).

Castilho

Data: 23/09 (segunda-feira), às 13h

Local: Secretaria da Agricultura e Turismo - Anel viário: rua Sebastião Antônio da Silva, número 50, bairro Jardim Alvorada.

Três Lagoas

Data: 24/09 (terça-feira), às 8h30

Local: Polo Anhanguera, rua Eurídice Chagas Cruz, número 545, Centro.

Ilha Solteira

Data: 25/09 (quarta-feira), às 8h

Local: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), avenida Atlantico 1659, box 3 e 4.

Selvíria

Data: 25/09 (quarta-feira), às 13h30

Local: Balcão de Emprego, avenida Prof Mariluce Risa Torres Lallucci, número 900.

*Com informações da assessoria da Arauco