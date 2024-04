Atleta três-lagoense representará o Santos Futebol Clube na Flórida

Pietro da Silva Braga, de Três Lagoas, tem de 12 anos, e assim como muitos garotos que sonham em ser jogador de futebol, ele está preste a realizar este sonho, isso porque o garoto vai disputar um torneio na Florida, nos Estados Unidos.

Depois de fazer um teste nas categorias de base do Santos Futebol Clube, o garoto chamou atenção de todos por lá. “Eu sempre sonhei em ser jogador de futebol, e agora, estou tendo essa oportunidade. Será uma honra representar o Santos e Três Lagoas”, expressou Pietro.

O pai do garoto, Lucas Teodoro, não fazia ideia que o convite pra fazer parte do clube viesse tão cedo, mesmo o Pietro já tento feito teste em outros clubes e não ter passado. “Nós vamos honra Três Lagoas, mas precisamos de ajuda, porque os custos são muito alto, fora da nossa realidade”, pediu o pai.

O Pietro vai atuar como zagueiro no sub-15 no time da vila, e todo mês participará de treinos no CT do clube, em São Paulo. E, agora, ele se prepara para viajar no dia 10 de dezembro para os Estados Unidos, onde disputará o Adidas Cup, um dos maiores torneios do mundo que releva grandes jogadores no mundo do futebol.

E quem não gostaria de ser um menino da vila? O Santos Futebol Cube, o peixe, é conhecido mundialmente por revelar grandes jogadores, e o Pietro terá a chance de representar Três Lagoas para o mundo.

No entanto, para o Pietro é preciso ter os pés chão, focado e muito trabalho. E, também, como o pai dele pontou, os custos são altos, e eles buscam por apoiadores que possam ajudar nas despesas para que o garoto consiga fazer as viagens para os treinos e continuar o sonho e representar Três Lagoas.

Doações via pix:

Pix: 080.826.951-88 (Pietro da Silva Braga)

