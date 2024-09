Briga após acidente de trânsito deixa motorista internado com traumatismo craniano

Um homem, de 36 anos, foi linchado após um acidente de trânsito, no sábado (31), na rua Irmãos Spinelli, bairro Jardim Carioca, em Três Lagoas. O caso ocorreu por volta das 22h, quando o carro, conduzido pela vítima, colidiu com outro que estava estacionado sobre a calçada.

Após o acidente, houve um desentendimento entre os proprietários dos veículos, que resultou em agressões físicas graves ao homem. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, foi informada que a vítima havia sido levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Na UPA, a equipe médica relatou que o homem chegou com diversas escoriações, hematomas e um traumatismo craniano. Devido à gravidade, ele foi transferido para o Hospital Auxiliadora, onde permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.

No domingo (1), a esposa da vítima, de 38 anos, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), afirmando que tanto ela quanto o marido foram agredidos por um grupo de pessoas após o acidente. Ela relatou que o marido perdeu o controle do veículo e colidiu com o carro estacionado, resultando nas agressões que os deixaram com lesões graves.

Duas outras mulheres, uma delas dona do veículo que estava estacionado e a outra do imóvel atingido, também registraram ocorrência, alegando que o motorista, armado com uma faca, as atacou após a colisão. Elas afirmaram que, para se defender, utilizaram um capacete, mas acabaram sendo agredidas com uma tijolada, resultando em lesões superficiais.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e será investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil, que irá apurar os fatos e determinar qual versão dos envolvidos corresponde à verdade.