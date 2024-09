Briga entre estudantes deixa adolescente de 14 anos ferido

Uma briga envolvendo estudantes de uma escola estadual, em Três Lagoas, resultou em um adolescente, de 14 anos, ferido. O fato ocorreu na Rua Protásio Garcia, no bairro Jardim das Oliveiras, próximo ao ginásio de esportes, na tarde do dia 12 de setembro, deste ano.

De acordo com informações prestadas à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Três Lagoas (Depac-TL), o estudante agredido foi atacado dois alunos, sendo um deles ainda não identificado. O confronto teria sido motivado por ofensas proferidas por um dos jovens agressores referentes à mãe falecida da vítima.

O pai do garoto ferido registrou boletim de ocorrência e relatou que o filho foi inicialmente atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos na cabeça, braços e costas. Depois, foi transferido para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde ficou internado por 24 horas. Após realização de exames, não foram identificadas lesões mais graves. Porém, foi solicitado um exame de corpo de delito para confirmar a extensão dos ferimentos.

A vítima possui um vídeo que comprova as agressões, que deverá ser usado como prova no caso. A polícia continua investigando o incidente para identificar todos os envolvidos e tomar as medidas necessárias.

O caso destaca a crescente preocupação com a segurança nas escolas e a necessidade de abordar questões de violência juvenil de forma eficaz.