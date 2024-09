Caminhão de coleta de lixo pega fogo em Três Lagoas

Um incêndio em um caminhão de coleta de resíduos sólidos foi registrado, na madrugada desta quarta-feira (4), na rua João Dantas Filgueiras, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas.

O caminhão, utilizado para a coleta, armazenamento e transporte de lixo, pegou fogo na carroceria durante a operação noturna. O motorista percebeu o início do incêndio no compartimento de carga e parou o veículo, mas as chamas rapidamente se espalharam. O caminhão, que já havia completado a coleta e se dirigia ao aterro sanitário, estava carregado de resíduos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Após controlar as chamas, o caminhão foi levado para a rua Marcondes Garcia Leal, no bairro Parque São Carlos, onde foi necessário o uso de um hidrante devido à grande quantidade de material acumulado na caçamba.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade das chamas e o susto dos trabalhadores. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sendo investigadas.