Carro desgovernado bate em veículo estacionado e motorista foge; veja vídeo

Entre inúmeros acidentes registrados, em Três Lagoas, ao longo desse ano, um caso tem chamado a atenção nesta semana. Um carro desgovernado atingiu um automóvel, que estava estacionado na frente de uma residência. No entanto, logo após a batida, o motorista saiu do veículo e fugiu do local rapidamente, deixando todos os pertences pessoais, inclusive, documento para trás.

O acidente aconteceu, no domingo, 14 de julho, por volta de 7h, na rua Alaor Pimenta de Queiroz, no bairro Vila Alegre, em Três Lagoas. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente e a fuga do condutor.

As imagens chamam a atenção, já que o veículo parecia em alta velocidade, o que contribuiu para destruir a traseira do carro estacionado. Em seguida, o motorista foge e até um cachorro o persegue, mas sem sucesso. O proprietário do veículo atingido estava dentro da residência e levou um susto com o barulho do impacto.

“É um choque. Tirei o carro da garagem para que o meu filho tirasse o carro dele também, porque estava aqui dentro [garagem] e ir trabalhar. O prejuízo é mais de R$ 20 mil”, contou à reportagem do JPNews, Valdecir Gonçalves, que é motorista de aplicativo.

O responsável de causar o acidente deixou documentos pessoais no local, o que ajudou na identificação. A vítima registrou boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela polícia. Até o momento, o condutor não foi identificado.

