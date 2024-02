Casal de usuários de drogas e receptadora são presos após furto à residência

Um casal de usuário de drogas acabou preso por furto qualificado e uma terceira pessoa por receptação, na noite de sexta-feira (23), na rua Taufic Fahan, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas (MS).

A Polícia Militar foi chamada ao local, onde o casal de usuários teria sido flagrado carregando um sofá furtado, pelas ruas do bairro Vila Piloto. Os militares fizeram contato com testemunhas que disseram onde o casal poderia ser localizado.

Após encontrar os dois, os policiais conversaram com o homem, de 30 anos, e a mulher de 21, que teria confessado o furto na residência. Uma terceira pessoa foi indicada e que teria comprado os objetos furtados.

A equipe da Rádio Patrulha foi ao imóvel indicado pelos suspeitos e em conversa com o dono da casa, ele disse que a filha teria comprado os objetos e a chamou para conversar com os militares. No local, foram localizados objetos furtados, como panelas, copos, roupas, brinquedos infantis entre outros.

A mulher de 21 anos, responsável por comprar os objetos do casal de usuários, recebeu voz de prisão por receptação e também foi levada para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). O trio prestou depoimento e foi autuados em flagrante, por furto e pelo crime de receptação.