Cassiano Maia fala de empréstimo de R$ 120 mi e candidatura de vice para a Prefeitura de Três Lagoas

A Secretaria do Tesouro Nacional aprovou pedido de empréstimo de R$ 120 milhões à prefeitura de Três Lagoas. A carta-proposta foi apresentada pelo município ao Banco do Brasil em outubro do ano passado. A operação prevê a liberação dos recursos em duas parcelas, sendo R$ 60 milhões em 2024 e R$ 60 milhões em 2025. A transação terá carência de 12 meses, com prazo de pagamento de 120 meses.

O projeto que autoriza a Prefeitura de Três Lagoas contrair empréstimo no valor de R$ 120 milhões foi aprovado pela Câmara no ano passado e foi alvo de muita polêmica. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, falou de mais essa etapa para liberação do recurso, que será utilizado para a execução de obras de pavimentação asfáltica de ruas dos bairros Jardim das Violetas, Vila Haro, Vila verde, Jardim Maristela, Chácara Eldorado e Vila alegre.

A execução de várias obras em Três Lagoas, algumas em andamento, e outras que ainda serão iniciadas, foi um dos motivos apontados, inclusive, para a secretária de finanças, Soyla Garcia, não deixar a prefeitura para disputar as eleições deste ano. A secretária foi cogitada inicialmente para ser a vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia, que disputará a Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. Maia analisou a desistência de Soyla da disputa.

