Com nova fábrica, Suzano passa a produzir 5,50 milhões de toneladas de celulose em MS

A maior fábrica de celulose do mundo entrou em operação em Mato Grosso do Sul. Localizada em Ribas do Rio Pardo, a mais nova unidade da Suzano, denominada projeto Cerrado, começou a produzir celulose no último domingo (21).

A unidade tem capacidade de produção de 2,55 milhões de toneladas de celulose por ano e representa um marco para a indústria brasileira e para o desenvolvimento do estado. O empreendimento é resultado de um investimento total de R$ 22,2 bilhões, dos quais R$ 15,9 bilhões foram destinados à construção da fábrica e R$ 6,3 bilhões à iniciativas como a formação da base de plantio e a estrutura logística para escoamento da celulose.

A construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo foi anunciada em maio de 2021 e, no pico da obra, mais de 10 mil empregos diretos foram criados. Com o início das operações, cerca de três mil pessoas, entre colaboradores diretos e indiretos, passam a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.

“A conclusão bem-sucedida do projeto Cerrado reflete a dedicação e a capacidade de execução de cada pessoa envolvida nesta obra grandiosa e transformacional, e comprova a cultura de excelência que permeia toda a organização, liderada com maestria por Walter Schalka durante os últimos 11 anos”, declarou Beto Abreu, recém-nomeado presidente da Suzano. “Sua visão e ambição levaram a empresa a entregar um projeto dentro do orçamento previsto e que, em todas as etapas, aderiu ao foco central da Suzano em apoiar a sustentabilidade e ter um impacto local positivo”, completou o executivo.

Duas unidades da Suzano já operam em Três Lagoas e produzem 3,25 milhões de toneladas por ano. Com a de Ribas do Rio Pardo, linha única, a produção em Mato Grosso do Sul saltará para 5,5 milhões de toneladas de celulose produzidas no estado. Contando com as demais fábricas da companhia em outros estados, a capacidade instalada de produção de celulose da Suzano salta de 10,9 milhões para 13,5 milhões de toneladas anuais, o que representa um aumento de mais de 20% na produção atual da companhia.