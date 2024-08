Comunidade Educa terá palestra sobre a 'Importância do texto em redes sociais'

A Comunidade Educa, em parceria com os cursos de Publicidade e Jornalismo da Faculdade AEMS (Associação de Ensino e Cultura de Mato Grosso do Sul), dará início ao semestre do Projeto +Conexão com a palestra sobre a ‘Importância do texto em redes sociais’. A palestra será ministrada, no sábado (10), das 8h às 11h, pela estudante de Jornalismo, Thayuri Yung, da AEMS, e é voltada para jovens de 14 a 17 anos. As inscrições podem ser feitas pela internet.

O PROJETO +CONEXÃO E A COMUNIDADE EDUCA

Continue Lendo...

O Projeto +Conexão surgiu como uma iniciativa conjunta entre a Faculdade AEMS e a Comunidade Educa para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social ou financeira. O projeto tem como objetivo principal mostrar que as redes sociais podem ser mais do que espaços de lazer, oferecendo oportunidades profissionais e de crescimento pessoal. Desde o início do ano, o projeto tem promovido uma série de palestras para preparar os jovens para o mercado de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A ideia do projeto é preparar os jovens para o mercado de trabalho, ajudando-os a entender as várias possibilidades que as redes sociais oferecem”, explica a professora Emily Custódio, que atua nos cursos de Jornalismo e Publicidade.

PALESTRAS ANTERIORES E FUTURAS

Até agora, o Projeto +Conexão já realizou três palestras introdutórias: edição de vídeo pelo celular, métricas e engajamento, e técnica de fotografia para celular. Neste semestre, além da palestra de Thayuri sobre texto para redes sociais, haverá uma introdução à criação de artes gráficas e uma aula prática no laboratório de audiovisual da Faculdade AEMS.

“Estamos muito felizes em abrir as portas da Faculdade para a comunidade. Temos na AEMS um dos maiores estúdios de audiovisual da região, então vamos aproveitar a estrutura para que os jovens possam aplicar tudo o que aprenderam nas palestras”, afirmou Emily.

PALESTRANTE

Thayuri Yung, aluna do quarto período de Jornalismo na AEMS, está construindo uma carreira promissora no mercado de trabalho. |Com experiência em textos e vídeos, Thayuri traz uma combinação de prática e teoria que enriquecerá a palestra. “É uma oportunidade única para os jovens aprenderem diretamente com alguém que já está atuando na área e se destacando”, comenta a professora Emily Custódio.

IMPORTÂNCIA DO TEXTO NAS REDES SOCIAIS

Na palestra, Thayuri compartilhará com os jovens do Educa como escrever textos curtos e diretos, quais informações são essenciais e como o texto pode agir como uma ação direta com o cliente. Ela também discutirá a importância do texto para os algoritmos das redes sociais, fundamental para o planejamento e execução de campanhas de comunicação.