Cruzamento sem sinalização tem acidente entre carros e um acabou tombando no Vila Nova

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado na rua Bernardino Rodriguez Montalvão, no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, na quarta-feira (18). Imagens de uma câmera de monitoramento enviadas à equipe de reportagem do Grupo RCN mostram os dois veículos colidindo lateralmente. Com a colisão, um dos carros tombou e sofreu diversos danos na lataria. O outro veículo também teve danos na parte frontal.

Não houve registro de feridos e nem boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). De acordo com relatos, foi informado de que o local do acidente foi recentemente asfaltado e ainda não teria recebido as placas de sinalização, o que tem causado perigo nos cruzamentos próximos devido ao excesso de velocidade de vários veículos.

Em casos de acidentes de trânsito envolvendo veículos automotores sem vítimas, onde não há crime de lesão corporal, a Polícia Militar, por meio do Pelotão de Trânsito, não faz atendimento presencial e orienta quem aciona o telefone 190 a registrar o acidente na delegacia virtual do governo de Mato Grosso do Sul.

Veja o vídeo da câmera de segurança no momento do acidente: