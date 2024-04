Curso de oratória funcional e lucrativa está com inscrições abertas em Três Lagoas

Estão abertas as inscrições para o curso “Oratória Funcional e Comunicação Lucrativa”. O curso será ministrado pelo master em neurolinguística aplicada/trainer, Dr. Assis Silva. As aulas vão aconteceu de 8 a 10 na Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas (ACITL), em Três Lagoas.

No programa RCN Notícias, desta segunda-feira (1º) o Dr. Assis Silva, destacou que com a diversidade de meios de comunicação e a popularização da internet, aumentou as possibilidades das pessoas se comunicarem, mas gerou desafios para manter uma comunicação efetiva e qualificada.

“Normalmente, perguntamos qual o impacto das palavras, do tom de voz e da postura? E, normalmente, as pessoas dão mais valor as palavras, e na verdade, o tom de voz e a postura é compreende 70% do impacto e as palavras muito pouco”, explicou o master em neurolinguística aplicada/trainer, Dr. Assis Silva.

O Dr. Assis Silva tem formação e especialização em transformações de novos experientes profissionais, por meio da oratória, comunicação interpessoal e liderança. Formando em Direito, Teologia, Pedagogia, Orientação Educacional e Profissional, além de master neurolinguística aplicada/trainer em comando autógeno e doutorando em Psicologia Social. Autor dos livros: “Manual do Perfil Funcional do Ser Humano e “O Poder Criador da Mensagem”.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever, presencialmente, na sede da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, ou, através do contato: (67) 98182-1511 e pelo Facebook: Assis Vida, onde tem o link para a inscrição.

Conteúdos abordados

Ministrante de cursos e atendimento personalizado: para melhoria do potencial humano nas áreas de autoestima, motivação e automotivação, prevenção do stress negativo, administração pessoal, alfabetização emocional e relacionamentos familiares e corporativos.

Capacitação e treinamento na área de comunicação: verbal com ênfase na técnica de construção de discursos, ministrados através do curso vip de oratória e comunicação, total 3d (visual, auditiva e sinestésica), dirigido a comunicadores, oradores e educadores.

