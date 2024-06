Deputado federal Luiz Ovando e vereador Issam Fares destacam recursos para Três Lagoas

Durante o cumprimento de agenda em Três Lagoas, nesta quarta-feira (26) e quinta-feira (27), o deputado federal Luís Ovando e o vereador Issam Fares, destacaram recursos e emendas para o município.

O deputado Luís Ovando participou de audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores sobre enfrentamento às drogas. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal decidiu descriminar o porte de maconha para uso pessoal.“Precisamos traçar um plano decisivo na preservação do nosso maior patrimônio, que é o cérebro, algo fundamental em cada cidadão para que a sociedade seja de excelência”, afirmou Ovando.

O deputado afirmou também que trabalha para trazer recursos para o município. “Neste ano, e em alguns meses do ano anterior, já destinamos para Três Lagoas em torno de R$ 5.100.000, principalmente, para à saúde, que é minha área”, detalhou Ovando.

O deputado informou também que está viabilizando recursos para a obra de reforma do Ginásio Municipal de Esportes Cacilda Acre Rocha. “Através de parcerias no município vamos construir também um estádio poliesportivo no Novo Oeste, que vai possibilitar às pessoas preservarem a saúde”, concluiu.

O vereador Issam Fares afirmou que o deputado Ovando já ajudou a viabilizar recursos para à saúde em Três Lagoas, como a reforma da UTI do Hospital Auxiliadora. “O deputado sempre atende nossos pedidos, tanto que recebeu o título de cidadão três-lagoense, por todo trabalho prestado à nossa cidade”, ressaltou.

