Dia 'D' de vacinação contra a gripe acontece neste sábado em Três Lagoas

Neste sábado (13), todas as 16 unidades de saúde de Três Lagoas, incluindo a do Distrito de Arapuá, estarão atuando em plantão de atendimento no Dia “D” da campanha de vacinação contra a gripe. O horário de funcionamento será de 8h às 16h, sem interrupção para o almoço.

A campanha teve início no dia 21 de março e deve seguir até 31 de maio. Podem se imunizar apenas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

Faltando uma semana para completar um mês de campanha ativa, a cobertura vacinal ainda tem caminhado de forma lenta. Foram aplicadas apenas 5.995 doses, o que representa 14,09% da público-alvo, segundo dados da Central de Imunizações. A meta é vacinar 90% da população prioritária, que totaliza 44.719 pessoas no município.

De acordo com a coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, ainda não há previsão de ampliação do público da campanha. “Neste momento, só vamos vacinar quem é do grupo prioritário. Só depois do dia “D”, nós vamos definir quais estratégias devemos traçar, se vamos ampliar o público.”

A vacina protege contra três cepas diferentes dos vírus influenza A e B, incluindo o H1N1. O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária: uma dose para pessoas adultas e duas doses para crianças que estão recebendo a vacina pela primeira vez, com um intervalo de quatro semanas entre as doses.

Segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, até o momento, não foram confirmados casos de contaminação pelo vírus Influenza em Três Lagoas, no ano de 2024. No ano passado, foram confirmados 11 casos de vírus do município. Duas mulheres, uma de 42 e outra de 65 anos, morreram por complicações decorrentes da doença.

