Diretoria de Trânsito realiza campanha de conscientização para o carnaval em Três Lagoas

O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, por meio do setor de Educação no Trânsito, realizou uma campanha dedicada ao carnaval, com o objetivo de reduzir acidentes nas estradas. Equipes do departamento, em colaboração com outros órgãos de segurança pública, iniciaram blitz educativas na quinta-feira (8), tanto na cidade quanto nas rodovias que cortam o perímetro urbano.

A coordenadora do setor, Caroline Feliciano, ressaltou que durante as férias e o feriado de carnaval, os acidentes tendem a aumentar. A campanha "Trânsito não é folia, não brinque com a vida" busca prevenir e reduzir esses casos. A iniciativa está em vigor, em Três Lagoas, desde 2018. Esta edição incluiu abordagens sobre a Lei Seca, em vigor há 16 anos, com a ação "Mudamos do vinho para a água".

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é parceira nessas campanhas educativas, conforme destacou o policial rodoviário federal Marcus Paulo, ressaltando que a PRF atua não apenas na repreensão, mas também na prevenção de acidentes e infrações.

Os trechos urbanos das rodovias BR-262 e BR-158 têm registrados números altos de acidentes de trânsito. A BR-158, por exemplo, é uma rota de acesso aos ranchos no rio Sucuriú, onde há um aumento significativo de pessoas que consomem bebidas alcoólicas e depois dirigem.

