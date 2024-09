Dupla armada com faca assalta jovem a caminho da faculdade

Uma mulher, de 22 anos, foi vítima de um assalto à mão armada, na noite desta quinta-feira (5), na rua Farmacêutico Júlio Mancini, bairro Jardim Primaveril, no Centro de Três Lagoas.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o crime ocorreu por volta das 19h, quando a vítima, funcionária do Hospital Auxiliadora, havia saído do serviço e estava a caminho da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Dois homens em uma moto a abordaram, sendo que o passageiro, armado com uma faca, anunciou o assalto.

Os assaltantes, descritos como violentos, exigiram a carteira e a bicicleta da vítima. No entanto, devido a uma queda da corrente da bicicleta, os ladrões fugiram levando apenas a carteira. A 1ª Delegacia de Polícia Civil está investigando o caso.