Dupla armada invade conveniência, rende proprietário e leva R$ 300

Uma conveniência, que fica na avenida Capitão Olintho Mancini, em Três Lagoas, foi alvo de roubo, na madrugada de domingo (23). No entanto, o boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira (23), na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac). De acordo com o proprietário do estabelecimento, Rodrigo Alexandre Bezerra, de 42 anos, dois homens armados com um revólver invadiram o local enquanto ele se preparava para fechar. Os assaltantes, que estavam usando capacetes fechados, abordaram a vítima e, sob ameaça, exigiram dinheiro e objetos de valor.

O comerciante relatou que os criminosos estavam em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor azul, sem placa. Após o roubo, que resultou na subtração de aproximadamente R$ 300 e uma carteira com cartões de crédito, a dupla fugiu em direção ao bairro Vila Alegre. O proprietário conseguiu descrever os assaltantes para a polícia.

A equipe da Força Tática, que estava em patrulhamento nas proximidades, foi acionada e orientou à vítima sobre os procedimentos a serem tomados. A ocorrência foi registrada e está sob investigação na 1ª Delegacia.

A Polícia Civil pede que qualquer informação sobre os suspeitos seja comunicada. A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população, com informações sobre a prática de crimes e localização de foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.