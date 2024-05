Dupla é presa com 18,5 kg de maconha na BR-262 em Água Clara

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens por tráfico de drogas e apreendeu 18,15 kg de maconha transportados em um carro, nessa segunda-feira (27), na rodovia BR-262, Km 141, em Água Clara.

O flagrante ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando dois veículos foram abordados. Aos condutores, foi perguntado se eles se conheciam, já que estavam seguindo juntos na mesma direção. Ambos negaram, alegando nunca ter visto o outro.

Durante inspeção em um dos veículos, nada ilícito foi encontrado. No entanto, no outro carro, os policiais descobriram vários tabletes de maconha, totalizando 18,15 kg. Além disso, no interior do veículo, foram encontrados comprovantes de transferências bancárias entre os dois homens, que inicialmente afirmaram não se conhecer.

Confrontados com os comprovantes bancários e a inconsistência das histórias, a dupla confessou que estavam juntos na operação. Um dos homens estava atuando como "cavalo doido", transportando a droga, enquanto o outro era o "batedor", seguindo à frente para avisar sobre possíveis bloqueios policiais. Eles admitiram que a maconha foi pega em Ponta Porã e seria levada para São Paulo (SP), onde receberiam uma recompensa financeira.

Os homens foram presos e levados à Delegacia de Polícia Civil, em Água Clara, onde prestaram depoimento, passaram por exames de corpo de delito e foram encaminhados à carceragem. A droga foi apreendida e, após análise judicial, será incinerada.