Em apenas uma semana, o programa TeleUpa realizou mais de 200 atendimentos em Três Lagoas. Essa nova ferramenta oferece consultas virtuais com clínicos gerais credenciados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi lançada no dia 9 de setembro deste ano.

As consultas médicas online são destinadas apenas a casos não urgentes e passam por uma avaliação prévia do sistema, que permite acolhimentos de classificação azul (simples e seguros) ou verde (casos leves). A medida deve reduzir a fila de espera na unidade, que atualmente atende mais de 400 pacientes por dia. As síndromes respiratórias são os principais quadros atendidos.

A secretária municipal de saúde, Elaine Furio, ressalta que a maior procura da UPA é de pacientes com sintomas leves e não urgentes. “Pensando que a alta demanda se dá, principalmente, pela procura de atendimentos azul e verde, é possível fazê-los de forma remota. Isso pode ser feito via celular, e o acesso é realizado através de um QR Code”, explica. O número para realizar o cadastro online é (67) 99252-8134.

De acordo com levantamento obtido pelo Jornal do Povo, entre os dias 9 e 15 de setembro, ao menos 204 pacientes passaram pelo TeleUPA, sendo 108 mulheres e 96 homens. Por se tratar de um meio digital, a maior parte do público é composta por jovens entre 20 e 30 anos. Os horários de atendimento são das 7h às 19h e, segundo a secretária, a expectativa é ampliar os horários e dias, incluindo os finais de semana.

TeleTL

Os agendamentos de consultas via internet começaram em julho deste ano, com o serviço de telemedicina na Clínica da Criança e no Centro de Especialidades Médicas (CEM), pelo programa “TeleTL”. Há atendimentos em neurologia, neuropediatria e fonoaudiologia. Em dois meses, 267 pacientes foram atendidos.

A fonoaudiologia possui o maior número de consultas (160), com público-alvo de menores de 15 anos. “Iniciamos o TeleTL com essas três especialidades, que são primordiais devido à alta demanda e fila de espera. Tem muito serviço para ser incluído. Acredito que é o futuro da saúde para sanar algumas dificuldades que temos em nosso município”, destacou a secretária.