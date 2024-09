Em Três Lagoas, concorrência na Câmara é de 11 candidatos por vaga

Com 177 pedidos de registro de candidaturas já contabilizados, 175 já foram julgados pela Justiça Eleitoral. A maior briga é pela Câmara Municipal: 169 registros às 15 cadeiras no Legislativo Municipal. Desses, seis tiveram as candidaturas indeferidas, o que deixa 163 concorrendo, assim, há uma relação de 11 candidatos disputando uma vaga, número que evidência a intensa competitividade do pleito. Este ano, a configuração da Câmara passa por mudanças. Em vez das 17 cadeiras, os eleitores escolherão apenas 15 vereadores, devido a recente redução no número de vagas.

Além disso, três vereadores do atual Legislativo não estão disputando a eleição: o presidente da Câmara, Cassiano Maia, que tenta se eleger prefeito, e os vereadores Breno Cesar e Paulo Veron, que decidiram não disputar a reeleição. Com isso, a renovação é quase certa, abrindo espaço para novos rostos e uma reconfiguração política no município.

Apesar da mudança no número de cadeiras, 14 vereadores buscam a reeleição, representando apenas 8,3% do total de candidatos. Entre os postulantes, há uma mistura de novatos e nomes conhecidos, mostrando uma diversidade que movimenta o cenário político da cidade. Três Lagoas, que conta com mais de 88 mil eleitores aptos para votar, terá uma gama ampla de escolhas de candidatos de diversos partidos e federações participando da disputa.

O desafio para os eleitores será identificar entre os 163 candidatos os que melhor representam suas expectativas para um Legislativo mais atuante e conectado com os anseios da população.