Empresa de energia solar dá calote de R$ 5 milhões em moradores de Três Lagoas

Em Três Lagoas, um grupo de 75 pessoas, liderado pelo professor José dos Santos e a psicóloga Alessandra Maraia, foi alvo de uma fraude por parte da empresa Solar Power Photovoltaic, que promete instalação de energia solar em residências e empresas. Os prejudicados pagaram pela instalação de placas solares, mas nunca receberam qualquer equipamento ou visita técnica.

A Solar Power Photovoltaic, iniciada em 2011 em Presidente Prudente, como indicado em seu site, enganou muitas pessoas em diferentes cidades. Tanto Alessandra, em maio de 2023, quanto José, em dezembro de 2022, foram vítimas do golpe.

O número total de enganados já ultrapassa 350 pessoas que desembolsaram dinheiro na expectativa de acesso à energia solar, mas ficaram sem o produto prometido. No Ministério Público do Estado de São Paulo, a empresa conta com vários processos.

Diante do descaso, as vítimas da Solar Power Photovoltaic resolveram se unir e buscam reaver o dinheiro investido com o apoio da justiça. Ao todo, o prejuízo já ultrapassa cinco milhões de reais.

