Entidades em Três Lagoas recebem doações para vítimas das chuvas no RS; saiba como ajudar

Várias instituições no Brasil estão mobilizadas para receber doações e ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A tragédia deixou dezenas de mortos, feridos e desaparecidos, além de milhares de pessoas sem casa. Diante dessa situação, uma rede solidária de doações se formou, em Três Lagoas, para ajudar as vítimas das enchentes no estado gaúcho.O Lions Clube é o principal ponto de recebimento das doações.

Apesar de outras entidades e até mesmo escolas, igrejas, também se unirem pela causa, as doações são enviadas para a unidade do Lions Clube. Na lista está o Colégio Anglo, Paço Municipal, o Rotary Clube, as maçonarias, Restaurante Gauchão. São arrecadados alimentos não perecíveis, colchões, roupas, cobertor, lençol, entre outros produtos.

A entidade pede auxílio também de voluntários para a separação dos materiais doados. A mobilização começou no final de semana e centenas de doações já foram feitas. A arrecadação continua nesta segunda-feira (6) e as doações podem ser feitas até quinta-feira, a partir de 18h e segue até às 22h.

O Lions Clube fica na avenida Capitão Olyntho Mancini, no bairro Colinos.