Grupo 'Vozes Especiais' realiza primeiro workshop em Três Lagoas

O workshop 'Música como recurso de aprendizagem: uma abordagem inclusiva1' será realizado, em Três lagoas, pela primeira vez. O evento é promovido pelo Grupo Vozes Especiais, de Campo Grande, e ocorrerá no sábado (14), às 8h, na Diretoria de Cultura, com entrada gratuita.

De acordo com a organização, o workshop busca capacitar professores e estudantes que trabalham ou desejam trabalhar com alunos atípicos no ensino regular e escolas de música. Ele terá duração de 4 horas com emissão de certificados ao final.

Grupo vozes

O Grupo Vozes Especiais tem apoio do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC-MS) e atua há mais de 18 anos na formação de coralistas atípicos, visando proporcionar aos profissionais da educação em geral e entusiastas, o contato com uma perspectiva de ensino ampla e inclusiva.

As deficiências, especialmente as intelectuais, comumente causam dificuldades para a verbalização dos sons. E as ações do Grupo Vozes Especiais se desenvolvem no intuito de dar condições a essas "vozes especiais" de se apresentarem com beleza e talento, incluindo-os nos contextos artísticos e culturais da comunidade.

Os interessados em participar do workshop devem se inscrever pelo WhatsApp (67) 99606-0240.

*Informações do Grupo Vozes.