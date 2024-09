Homem é vítima de golpe do Pix agendado em venda de televisão no bairro Vila dos Ferroviários

Um homem, de 24 anos, compareceu à 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, na quinta-feira (5), para registrar um boletim de ocorrência por estelionato. Ele foi vítima de um golpe durante a venda de uma televisão, no bairro Vila dos Ferroviários.

De acordo com o relato na delegacia, no dia 1º deste mês, a vítima anunciou nas redes sociais a venda de um televisor de 70 polegadas por R$ 3 mil. Um homem interessado, que se apresentou como Carlos Eduardo, entrou em contato via WhatsApp. Durante a negociação, Carlos Eduardo informou que uma segunda pessoa, identificada como Marcelo, visitaria a residência da vítima para avaliar o aparelho. Segundo Carlos Eduardo, Marcelo estava quitando uma dívida com ele e adquiriria o televisor como pagamento parcial.

Marcelo foi até a casa da vítima e avaliou o aparelho. No entanto, tanto Marcelo quanto a vítima suspeitaram de uma possível fraude por parte de Carlos Eduardo e decidiram negociar diretamente entre eles, excluindo Carlos Eduardo da transação. O valor acordado foi de R$ 3 mil, pagos via PIX por Marcelo, que levou o televisor.

No dia seguinte, a vítima percebeu que o pagamento havia sido cancelado por Marcelo, que solicitou o estorno do valor. Como a vítima não tinha saldo suficiente, o banco descontou o valor disponível na conta, que seria de R$ 1,3 mil, e aguardou uma nova entrada de dinheiro para completar o montante de R$ 1,7 mil, referente à diferença da transação. Ao perceber o golpe, a vítima procurou a delegacia e registrou um boletim de ocorrência.

Atenção

Golpes semelhantes são frequentes, com criminosos usando truques para enganar as vítimas em transações digitais. Muitas vezes, esses golpistas atuam como intermediários, fazendo com que o pagamento seja feito para contas diferentes e realizando transferências falsas. Para evitar essas fraudes, é importante que os vendedores confirmem o pagamento antes de entregar o produto e façam uma verificação quando o pagamento for feito via PIX.

A Polícia Civil alerta que a entrega do produto deve ser feita apenas após a confirmação do pagamento e que qualquer transação via PIX deve ser cuidadosamente verificada. Além disso, é essencial ter cuidado com pessoas que pedem pagamentos para contas de terceiros e sempre confirmar a identidade dos compradores.